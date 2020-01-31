В Роскачестве сравнили вина в бутылках и картонных упаковках

Специалисты Роскачества провели сравнительный анализ вин в бутылках и картонных упаковках.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные исследования, эксперты пришли к выводу, что вино в картонных упаковках является наиболее дешёвым и наименее вкусным напитком.

«Для качественных вин используют сок, который идёт из пресса самотёком, для более массовых — вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешёвых — сок, который пресс буквально выжимает из виноградного жмыха», — пояснил глава рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян.

Как отметил эксперт, в картонные упаковки зачастую разливают не вино, а винный напиток. Согласно техническим регламентам, в него могут добавлять до 50% воды, ароматизаторы и красители, а также этиловый спирт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что эксперты Роскачества сравнили йогурт с другими продуктами, способными восполнить суточную потребность организма в кальции.