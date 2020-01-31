Дело о ДТП с участием челябинского экс-замгубернатора отправят в суд

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Прокуратура направит в суд уголовное дело о ДТП с участием бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова, в котором серьёзно пострадали два человека.
Дело о ДТП с участием челябинского экс-замгубернатора отправят в суд
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора региона Виталия Лопина.

«Данное уголовное дело изучено, процессуальных нарушений прокуратурой не выявлено. Сегодня дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказал он.

Как указывает агентство, авария произошла в июле 2019 года в Аргаяшском районе. Косилов, управляя автомобилем Lexus, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Vesta. Медосвидетельствование не зафиксировало у него признаков опьянения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В ноябре 2019 года Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.

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