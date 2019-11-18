Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.

«Признать Герасименко виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем вред здоровью потерпевшего средней тяжести, назначить наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев», — приводит ТАСС слова судьи.

24 октября Госдума согласилась на снятие неприкосновенности с Герасименко для привлечения его к ответственности в связи с ДТП.

Как сообщалось, Герасименко попал в аварию в июне и покинул место ДТП. Сам парламентарий утверждал, что не скрывался.