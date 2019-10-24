Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
- РИА Новости
«Дать согласие на лишение неприкосновенности Герасименко Николая Фёдоровича и направление в суд возбуждённого в отношении него дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Впоследствии постановление будет направлено генеральному прокурору.
Депутату грозит штраф на сумму от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишение водительских прав на полтора-два года в случае, если суд докажет его вину.
Как пишет РИА Новости, Герасименко попал в аварию в июне. СМИ сообщали, что депутат якобы покинул место ДТП, однако сам парламентарий утверждает, что он не скрывался.