Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко

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Госдума согласилась на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко для его привлечения к ответственности в связи с ДТП.
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
  • РИА Новости

«Дать согласие на лишение неприкосновенности Герасименко Николая Фёдоровича и направление в суд возбуждённого в отношении него дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Впоследствии постановление будет направлено генеральному прокурору.

Депутату грозит штраф на сумму от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишение водительских прав на полтора-два года в случае, если суд докажет его вину.

Как пишет РИА Новости, Герасименко попал в аварию в июне. СМИ сообщали, что депутат якобы покинул место ДТП, однако сам парламентарий утверждает, что он не скрывался.

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