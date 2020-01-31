В расположенном на границе с КНР посёлке Забайкальск ввели режим ЧС

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В посёлке Забайкальск, где расположен международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» через российско-китайскую границу, ввели режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV.
В расположенном на границе с КНР посёлке Забайкальск ввели режим ЧС
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в администрации Забайкальского края.

Отмечается, что в регионе «введены особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу».

В администрации края рассказали, что в регионе «действует режим повышенной готовности, а в самом посёлке Забайкальск, где расположен международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск», для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введён режим ЧС».

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV на заседании 31 января рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусоной инфекцией.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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