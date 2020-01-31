В расположенном на границе с КНР посёлке Забайкальск ввели режим ЧС
- globallookpress.com
Об этом сообщили в администрации Забайкальского края.
Отмечается, что в регионе «введены особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу».
В администрации края рассказали, что в регионе «действует режим повышенной готовности, а в самом посёлке Забайкальск, где расположен международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск», для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введён режим ЧС».
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