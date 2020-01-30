Роспотребнадзор: специфического препарата от коронавируса нет

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В Роспотребнадзоре сообщили, что специфического противовирусного препарата от нового коронавируса нет. При этом вирусную пневмонию, являющуюся самым опасным осложнением коронавируса, нельзя лечить антибиотиками.
Роспотребнадзор: специфического препарата от коронавируса нет
  • Reuters

Соответствующая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что вылечить новый коронавирус можно.

«Однако не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса — так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания», — заявили в Роспотребнадзоре.

В сообщении говорится, что вирусную пневмонию, которая является основным и наиболее опасным осложнением коронавируса, нельзя лечить антибиотиками.

«В случае развития пневмонии — лечение направлено на поддержание функции лёгких», — заявили в ведомстве.

Ранее Министерство здравоохранения России на своём сайте опубликовало «Список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых» в рамках временных методических рекомендаций.

В числе лекарств, рекомендуемых министерством, три препарата: рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b.

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