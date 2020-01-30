В Тверской области начали установку главного монумента мемориала Советскому солдату
- © Правительство Тверской области
Об этом сообщает tverigrad.ru.
С ходом работ ознакомился губернатор Игорь Руденя.
«Большая честь для нашего региона — иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм», — заявил он.
Открытие монумента запланировано к 9 Мая.
Ранее «Юга.ру» сообщали о реставрации памятника воинам-освободителям в Краснодаре.