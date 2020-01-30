В Тверской области начали установку главного монумента мемориала Советскому солдату

В Тверской области начали устанавливать главный монумент мемориала Советскому солдату. 25-метровая бронзовая скульптура будет размещена на холме возле деревни Хорошево.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С ходом работ ознакомился губернатор Игорь Руденя.

«Большая честь для нашего региона — иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм», — заявил он.

Открытие монумента запланировано к 9 Мая.

Ранее «Юга.ру» сообщали о реставрации памятника воинам-освободителям в Краснодаре.