В Краснодаре рассказали о реставрации памятника воинам-освободителям

В Краснодаре рассказали о капитальном ремонте памятника воинам-освободителям. Ход реставрации оценил мэр Евгений Первышов.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Этот монумент — особый. Его создали и открыли 55 лет назад, также к большому юбилею — 20-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — заявил Первышов.

По его словам, за последние 20 лет масштабного капремонта не было, поэтому накопился серьёзный объём работ.

Проект согласован с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Открытие запланировано на конец апреля.

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