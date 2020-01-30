Путин призвал увеличить премии лучшим муниципалитетам
- РИА Новости
Глава государства отметил, что согласен с предложением о поощрении лучших муниципалитетов.
«Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьёзному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это до одного миллиарда рублей», — цитирует его ТАСС.
Ранее Путин поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года.