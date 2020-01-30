Путин призвал увеличить премии лучшим муниципалитетам

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить премиальные выплаты лучшим муниципалитетам. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления.
Путин призвал увеличить премии лучшим муниципалитетам
  • РИА Новости

Глава государства отметил, что согласен с предложением о поощрении лучших муниципалитетов.

«Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьёзному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это до одного миллиарда рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года.

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