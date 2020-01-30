Путин поручил разработать новые основы политики местного самоуправления

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Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года.
Путин поручил разработать новые основы политики местного самоуправления
  • РИА Новости

«Прошу начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года», — заявил Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления.

Он добавил, что прежде всего требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур, так как, по словам главы государства, именно в этом причины многих трудностей их работы.

«Предлагаю субъектам федерации в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным решениям по реструктуризации бюджетных кредитов, а их у нас по всей бюджетной системе муниципалитетов где-то около 25%», — отметил он.

По словам Путина, это нужно делать исходя из расходов муниципалитетов на решение приоритетных проблем на местах и с учётом дополнительных доходов, поступающих в бюджеты регионов от реализации инвестпроектов на территории муниципальных образований.

RT ведёт прямую трансляцию заседания Совета по развитию местного самоуправления.

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