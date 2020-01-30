Суд арестовал экс-полицейского Уметбаева по делу Голунова
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, срок ареста — до 29 марта.
Сам Уметбаев заявил, что готов сотрудничать со следствием.
«Я открыто разговариваю со следствием, частично признаю вину. Я необоснованно применил физическую силу при задержании потерпевшего», — сказал он.
Ранее были арестованы экс-полицейские Денис Коновалов, Роман Феофанов и Игорь Ляховец.
Всего в рамках расследования дела задержаны пятеро бывших сотрудников правоохранительных органов.