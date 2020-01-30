Суд арестовал экс-полицейского Уметбаева по делу Голунова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего оперуполномоченного Максима Уметбаева по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Как передаёт РИА Новости, срок ареста — до 29 марта.

Сам Уметбаев заявил, что готов сотрудничать со следствием.

«Я открыто разговариваю со следствием, частично признаю вину. Я необоснованно применил физическую силу при задержании потерпевшего», — сказал он.

Ранее были арестованы экс-полицейские Денис Коновалов, Роман Феофанов и Игорь Ляховец.

Всего в рамках расследования дела задержаны пятеро бывших сотрудников правоохранительных органов.