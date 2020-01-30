РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с КНР

«Российские железные дороги» решили отменить приказ о приостановке с 31 января железнодорожного грузового сообщения с Китаем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ, подписанный первым заместителем Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергея Колесникова.

«В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется», — указано в документе.

Ранее агентство со ссылкой на приказ РЖД сообщало о приостановке грузового железнодорожного сообщения с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране.