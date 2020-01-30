Объём производства оборонных предприятий в Саратовской области вырос вдвое за семь лет

На заседании правительства Саратовской области подвели итоги работы оборонных предприятий за 2019 год.

Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказал первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Владимир Белгородский, объём производства вырос вдвое с 2012 года.

По сравнению с 2018-м, консолидированный гособоронзаказ показал рост на 1%.

Число заказов на спецпродукцию сокращается, в связи с чем Белгородский отметил необходимость диверсифицировать военное производство.

«Доля гражданской продукции в структуре производства предприятий оборонного комплекса составляет 35,6%. Это является залогом устойчивости ОПК в условиях сокращения госзаказа», — сказал он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на Форуме оружейников России в Ижевске обсудили лучшие практики конверсии на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.