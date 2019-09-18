На Форуме оружейников в Ижевске обсудили лучшие практики конверсии на предприятиях ОПК

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На Форуме оружейников России в Ижевске обсудили лучшие практики конверсии на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщает ИА «Удмуртия».
На Форуме оружейников в Ижевске обсудили лучшие практики конверсии на предприятиях ОПК
  • © деньоружейника.рф

Модератором выступил зампред республиканского правительства Михаил Хомич.

Среди участников форума — гендиректор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев, заместитель гендиректора АО «Концерн «Калашников» по качеству и развитию производственной системы Михаил Ненюков, заместитель гендиректора научно-производственного объединения «Конверсия» Иван Бежанов и замдиректора АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Евгений Уразов.

Конверсия — это перевод предприятий ОПК на производство товаров народного потребления. Как заявил Бежанов, она позволяет увеличить заработок предприятий и выйти на новые рынки сбыта.

Со своей стороны, Уразов выразил мнение, что предприятиям необходимо акцентировать внимание на технологиях, помогающих одновременно производить гражданскую и оборонную продукцию.

Форум проходит 18 и 19 сентября.

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