На Форуме оружейников в Ижевске обсудили лучшие практики конверсии на предприятиях ОПК
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Модератором выступил зампред республиканского правительства Михаил Хомич.
Среди участников форума — гендиректор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев, заместитель гендиректора АО «Концерн «Калашников» по качеству и развитию производственной системы Михаил Ненюков, заместитель гендиректора научно-производственного объединения «Конверсия» Иван Бежанов и замдиректора АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Евгений Уразов.
Конверсия — это перевод предприятий ОПК на производство товаров народного потребления. Как заявил Бежанов, она позволяет увеличить заработок предприятий и выйти на новые рынки сбыта.
Со своей стороны, Уразов выразил мнение, что предприятиям необходимо акцентировать внимание на технологиях, помогающих одновременно производить гражданскую и оборонную продукцию.
Форум проходит 18 и 19 сентября.