На Форуме оружейников в Удмуртии обсудят развитие промышленного туризма
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Участники обсудят интеграцию ресурсов действующего предприятия в турпродукт, формы успешной реализации промышленного туризма в регионах, технологии создания проектов в данной сфере, развитие межрегиональных связей.
Форум будет проходить 18 и 19 сентября.
Ранее сообщалось, что первый трейлер фильма о конструкторе Михаиле Калашникове покажут на Форуме оружейников.
Интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.