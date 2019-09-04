На Форуме оружейников в Удмуртии обсудят развитие промышленного туризма

На Форуме оружейников в Ижевске состоится панельная дискуссия «Развитие промышленного туризма в Российской Федерации. Тенденции, проблемы, перспективы». Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

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Участники обсудят интеграцию ресурсов действующего предприятия в турпродукт, формы успешной реализации промышленного туризма в регионах, технологии создания проектов в данной сфере, развитие межрегиональных связей. Форум будет проходить 18 и 19 сентября. Ранее сообщалось, что первый трейлер фильма о конструкторе Михаиле Калашникове покажут на Форуме оружейников. Интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.