На Форуме оружейников в Удмуртии обсудят развитие промышленного туризма

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На Форуме оружейников в Ижевске состоится панельная дискуссия «Развитие промышленного туризма в Российской Федерации. Тенденции, проблемы, перспективы». Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
На Форуме оружейников в Удмуртии обсудят развитие промышленного туризма
  • © Wikimedia commons

Участники обсудят интеграцию ресурсов действующего предприятия в турпродукт, формы успешной реализации промышленного туризма в регионах, технологии создания проектов в данной сфере, развитие межрегиональных связей.

Форум будет проходить 18 и 19 сентября.

Ранее сообщалось, что первый трейлер фильма о конструкторе Михаиле Калашникове покажут на Форуме оружейников.

Интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.

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