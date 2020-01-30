В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана

Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В настоящее время горением охвачена кровля административного здания на площади 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что огонь на здание перекинулся с ангара со спортинвентарём, который загорелся на площади 1,8 тыс. кв. м.

«Горит вся крыша, а также левая боковая сторона здания: кабинет министра, его приёмная, кабинет первого заместителя министра, отдел кадров. Огонь перекинулся с горящего склада», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось об эвакуации около 800 студентов МГУ из-за задымления в здании.