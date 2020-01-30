Прокуратура вынесла предостережение главе Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области по поручению Генпрокуратуры России проводит проверку соблюдения трудовых прав водителей станций скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Главе города Александру Высокинскому вынесено предостережение.

Установлено, что в настоящее время работа машин организована на основе муниципального контракта между ООО «Эффективная система здравоохранения» и станцией скорой медицинской помощи имени Капиноса. Срок действия истекает 31 января.

«Водители, оказывающие услуги в рамках названного контракта, официально трудоустроены и имеют все социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством», — говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

В связи с истечением срока документа с 1 февраля услуги по предоставлению автомобилей скорой помощи будет предоставлять ООО «Феникс-Логистика» как победитель аукциона.

Прокурор региона Сергей Охлопков проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о сложившейся ситуации, которая может повлечь в том числе высвобождение значительного числа работников.

Кроме того, первый заместитель прокурора области Владимир Маленьких объявил предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении главе Екатеринбурга.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, в свою очередь, объявила предостережения главврачу станции скорой помощи имени Капиноса Игорю Пушкарёву и главе ООО «Феникс-Логистика» Павлу Шмакову.

Ранее сообщалось, что прокуратуре Свердловской области поручено проверить сообщения СМИ о готовящейся забастовке водителей нескольких подстанций скорой помощи в Екатеринбурге в связи с ухудшением условий труда и его оплаты.