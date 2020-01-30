Прокуратура вынесла предостережение главе Екатеринбурга

Короткая ссылка
Прокуратура Свердловской области по поручению Генпрокуратуры России проводит проверку соблюдения трудовых прав водителей станций скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Главе города Александру Высокинскому вынесено предостережение.
Прокуратура вынесла предостережение главе Екатеринбурга
  • РИА Новости

Установлено, что в настоящее время работа машин организована на основе муниципального контракта между ООО «Эффективная система здравоохранения» и станцией скорой медицинской помощи имени Капиноса. Срок действия истекает 31 января.

«Водители, оказывающие услуги в рамках названного контракта, официально трудоустроены и имеют все социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством», — говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

В связи с истечением срока документа с 1 февраля услуги по предоставлению автомобилей скорой помощи будет предоставлять ООО «Феникс-Логистика» как победитель аукциона.

Прокурор региона Сергей Охлопков проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о сложившейся ситуации, которая может повлечь в том числе высвобождение значительного числа работников.

Кроме того, первый заместитель прокурора области Владимир Маленьких объявил предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении главе Екатеринбурга.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, в свою очередь, объявила предостережения главврачу станции скорой помощи имени Капиноса Игорю Пушкарёву и главе ООО «Феникс-Логистика» Павлу Шмакову.

Ранее сообщалось, что прокуратуре Свердловской области поручено проверить сообщения СМИ о готовящейся забастовке водителей нескольких подстанций скорой помощи в Екатеринбурге в связи с ухудшением условий труда и его оплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить