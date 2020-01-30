Водителей предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Москве

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Сотрудники ГИБДД Москвы предупредили московских водителей о неблагоприятных погодных условиях на дорогах из-за выпадения мокрого снега.
Водителей предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Москве
  • РИА Новости

«Продолжается выпадение осадков в виде мокрого снега, на дорогах скользко. Просим водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также избегать резких перестроений», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT, что в начале февраля в Москве погода приблизится к той, «которую можно будет называть зимней».

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы до утра пятницы, 31 января.

Автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform дал рекомендации по безопасной езде в гололёд.

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