Водителей предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Москве
- РИА Новости
«Продолжается выпадение осадков в виде мокрого снега, на дорогах скользко. Просим водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также избегать резких перестроений», — говорится в сообщении в Twitter.
В Москве сохраняются неблагоприятные погодные условия для управления транспортом— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) January 30, 2020
Продолжается выпадение осадков в виде мокрого снега, на дорогах скользко. Просим водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также избегать резких перестроений
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT, что в начале февраля в Москве погода приблизится к той, «которую можно будет называть зимней».
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы до утра пятницы, 31 января.
Автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform дал рекомендации по безопасной езде в гололёд.