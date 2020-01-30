Водителей предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Москве

Сотрудники ГИБДД Москвы предупредили московских водителей о неблагоприятных погодных условиях на дорогах из-за выпадения мокрого снега.

«Продолжается выпадение осадков в виде мокрого снега, на дорогах скользко. Просим водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также избегать резких перестроений», — говорится в сообщении в Twitter.

В Москве сохраняются неблагоприятные погодные условия для управления транспортом



Продолжается выпадение осадков в виде мокрого снега, на дорогах скользко. Просим водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, а также избегать резких перестроений — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) January 30, 2020

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