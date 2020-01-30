В Казани утвердили программу об организации отдыха детей и молодёжи на 2020 год

Исполком Казани утвердил программу об организации отдыха детей и молодёжи на 2020 год.

Как сообщает «Реальное время», соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов.

Общий объём финансирования — 312,9 млн рублей. Из республиканского бюджета направят 228,1 млн, из городского — 2,3 млн.

Родительская часть плана составит 74,3 млн, средства предприятий — 8,1 млн.

В частности, запланирована организация профильных смен в загородных лагерях отдыха для творчески одарённых или социально активных детей и волонтёров, организация смен в лагерях труда и отдыха и с дневным пребыванием, организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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