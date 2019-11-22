Организаторы заявили о старте заочного этапа студенческой олимпиады «Я — профессионал»
- РИА Новости
По информации АНО, для этого этапа подготовлено более 35 тысяч задач, которые распределят по 68 направлениям соревнования. Пройти задания участники олимпиады смогут до 8 декабря, выбрав в расписании состязаний удобные время и день.
«Мы делаем акцент на практикоориентированность заданий, поэтому в их разработке участвуют эксперты крупных российских компаний. В этом году количество партнеров проекта со стороны работодателей превысило 300 компаний», — подчеркнула глава проекта Валерия Касамара.
Как отметили в организации, о результаты дистанционного отборочного тура станут известны в конце декабря.
Окончательные итоги олимпиады подведут весной 2020 года. Тройка победителей будет награждена денежными призами в размере от 100 до 300 тыс. рублей. Участники, отмеченные дипломами, получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также право на стажировку в крупных компаниях России.
Ранее «Взгляд» сообщал, что студенческая олимпиада «Я — профессионал» получила более 100 тысяч заявок.