Данные о взрывном устройстве в самолёте в Домодедове не подтвердились
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- РИА Новости
«Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки рейса S72008 Симферополь — Москва не подтвердилась», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, все пассажиры вышли из самолёта и повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта.
С пассажиркой, которая заявила о наличии у неё взрывного устройства, работают сотрудники спецслужб, идёт дополнительный досмотр самолёта.
Ранее стало известно, что в Домодедове самолёт S7 буксируют на стоянку вместе с пассажирами из-за угрозы минирования.
Как заявляли в авиакомпании, пассажирка рейса встала в проходе самолёта и заявила о наличии у неё взрывного устройства.