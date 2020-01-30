Данные о взрывном устройстве в самолёте в Домодедове не подтвердились

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Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки на борту самолёта, выполнявшего рейс Симферополь — Москва, в аэропорту Домодедово не подтвердились. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании S7.
Данные о взрывном устройстве в самолёте в Домодедове не подтвердились
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки рейса S72008 Симферополь — Москва не подтвердилась», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, все пассажиры вышли из самолёта и повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта.

С пассажиркой, которая заявила о наличии у неё взрывного устройства, работают сотрудники спецслужб, идёт дополнительный досмотр самолёта.

Ранее стало известно, что в Домодедове самолёт S7 буксируют на стоянку вместе с пассажирами из-за угрозы минирования.

Как заявляли в авиакомпании, пассажирка рейса встала в проходе самолёта и заявила о наличии у неё взрывного устройства.

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