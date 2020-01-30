В S7 прокомментировали данные об угрозе взрыва на борту в Домодедове

В пресс-службе авиакомпании S7 сообщили, что пассажирка рейса Симферополь — Москва встала в проходе самолёта и заявила о наличии у неё взрывного устройства, борт сел благополучно.

«При выполнении рейса S7 2008 Симферополь — Москва одна из пассажиров встала в проходе самолёта и заявила о наличии у неё взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что самолёт благополучно приземлился и находится на отдельной стоянке. Силовыми ведомствами проводятся необходимые мероприятия.

По данным источника, пассажирку удалось задержать.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Домодедово самолёт авиакомпании S7 буксируют на стоянку вместе с пассажирами из-за угрозы минирования.