В S7 прокомментировали данные об угрозе взрыва на борту в Домодедове
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- РИА Новости
«При выполнении рейса S7 2008 Симферополь — Москва одна из пассажиров встала в проходе самолёта и заявила о наличии у неё взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Отмечается, что самолёт благополучно приземлился и находится на отдельной стоянке. Силовыми ведомствами проводятся необходимые мероприятия.
По данным источника, пассажирку удалось задержать.
Ранее стало известно, что в московском аэропорту Домодедово самолёт авиакомпании S7 буксируют на стоянку вместе с пассажирами из-за угрозы минирования.