В Домодедове прокомментировали инцидент с угрозами в самолёте

Пресс-служба московского аэропорта Домодедово сообщила, что аэродром после инцидента с пассажиркой, заявившей о взрывном устройстве на борту самолёта, обслуживает все рейсы в штатном режиме.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал», — заявили в пресс-службе.

Ранее в авиакомпании S7 сообщили, что пассажирка рейса Симферополь — Москва встала в проходе самолёта и заявила о наличии у неё взрывного устройства.

Самолёт совершил посадку благополучно, воздушное судно находится на отдельной стоянке.

По данным СМИ, подозреваемую задержали.