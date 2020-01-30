В Домодедове прокомментировали инцидент с угрозами в самолёте

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Пресс-служба московского аэропорта Домодедово сообщила, что аэродром после инцидента с пассажиркой, заявившей о взрывном устройстве на борту самолёта, обслуживает все рейсы в штатном режиме.
В Домодедове прокомментировали инцидент с угрозами в самолёте
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал», — заявили в пресс-службе.

Ранее в авиакомпании S7 сообщили, что пассажирка рейса Симферополь — Москва встала в проходе самолёта и заявила о наличии у неё взрывного устройства

Самолёт совершил посадку благополучно, воздушное судно находится на отдельной стоянке.

По данным СМИ, подозреваемую задержали.

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