В Домодедове прокомментировали инцидент с угрозами в самолёте
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«Аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал», — заявили в пресс-службе.
Ранее в авиакомпании S7 сообщили, что пассажирка рейса Симферополь — Москва встала в проходе самолёта и заявила о наличии у неё взрывного устройства.
Самолёт совершил посадку благополучно, воздушное судно находится на отдельной стоянке.
По данным СМИ, подозреваемую задержали.