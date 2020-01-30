На горе Ай-Петри могут открыть полицейский и фельдшерский пункты

На плато горы Ай-Петри в Крыму могут открыть объекты для оказания медпомощи и обеспечения общественной безопасности.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Заместитель начальника Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Александр Сёмин рассказал, что в зимние праздники спасатели эвакуировали и передали врачам скорой помощи 12 человек, пострадавших при катании на склонах. Как отметил Сёмин, реальная цифра в разы больше, так как многие травмированные самостоятельно добирались до больниц или отказывались от медпомощи.

Со своей стороны, заместитель начальника УМВД России по Ялте Андрей Стасюкевич заявил, что на Ай-Петри регулярно проводят рейды по борьбе с незаконной торговлей и предоставлением услуг, но они носят точечный характер.

«Личного состава нам хватит, чтобы в период, когда на плато Ай-Петри приезжает много отдыхающих, выставить там наряд. Однако для этого нужно создать условия — возможно, организовать там опорный пункт полиции», — добавил он.

Инициативу поддержал глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Он предложил создать единый комплекс, где можно будет разместить пункт полиции и фельдшерский пункт.

Имгрунт поручил проработать инициативу и запланировать её реализацию к началу лета.

Ранее портал Newinform сообщал, что в горах Крыма спасли двух заблудившихся туристов.