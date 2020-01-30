На горе Ай-Петри могут открыть полицейский и фельдшерский пункты
- © Константин Чалабов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Заместитель начальника Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Александр Сёмин рассказал, что в зимние праздники спасатели эвакуировали и передали врачам скорой помощи 12 человек, пострадавших при катании на склонах. Как отметил Сёмин, реальная цифра в разы больше, так как многие травмированные самостоятельно добирались до больниц или отказывались от медпомощи.
Со своей стороны, заместитель начальника УМВД России по Ялте Андрей Стасюкевич заявил, что на Ай-Петри регулярно проводят рейды по борьбе с незаконной торговлей и предоставлением услуг, но они носят точечный характер.
«Личного состава нам хватит, чтобы в период, когда на плато Ай-Петри приезжает много отдыхающих, выставить там наряд. Однако для этого нужно создать условия — возможно, организовать там опорный пункт полиции», — добавил он.
Инициативу поддержал глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Он предложил создать единый комплекс, где можно будет разместить пункт полиции и фельдшерский пункт.
Имгрунт поручил проработать инициативу и запланировать её реализацию к началу лета.
Ранее портал Newinform сообщал, что в горах Крыма спасли двух заблудившихся туристов.