Международный форум по цифровизации ретейла пройдёт 17 марта в Москве

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Международный форум по цифровизации ретейла состоится 17 марта в Москве.
Международный форум по цифровизации ретейла пройдёт 17 марта в Москве
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Участники обсудят такие вопросы, как согласование цифровых и физических инфраструктурных активов, применение big data и нейронных сетей для создания и аналитики портрета клиента, увеличения продаж и минимизации расходов.

Также будет поднят вопрос о роли роботизации в процессе продаж. Речь пойдёт и о перспективах изменения классической бизнес-модели с учётом новых цифровых тенденций и готовности российских ретейлеров к внедрению новых технологий.

Ранее председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах столицы в области цифровизации.

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