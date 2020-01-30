Путин поручил изучить практику по делам об оскорблениях в интернете

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RT
Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать практику по уголовным делам об оскорблённой чести, которые были возбуждены из-за публикаций в интернете. Такое поручение в адрес Генпрокуратуры и Роскомнадзора при участии Верховного суда опубликовано пресс-службой Кремля.
Путин поручил изучить практику по делам об оскорблениях в интернете
  • Pixabay

«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении.

Также необходимо представить предложения о совершенствовании правоприменительной деятельности в этой сфере.

Ответственными за выполнение поручения назначены новый генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель ВС Вячеслав Лебедев.

В декабре 2019 года глава города на Урале направила в суд иск с требованием взыскать 100 тыс. рублей с местного депутата за «порочащие её честь и достоинство» высказывания, опубликованные в соцсетях.

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