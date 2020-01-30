На севере Москвы открыли ТПУ «Лихоборы»

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На севере Москвы открыли транспортно-пересадочный узел «Лихоборы».
На севере Москвы открыли ТПУ «Лихоборы»
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Сегодня построили вокзал, по сути — транспортно-пересадочный узел, который обеспечит пересадку большого количества людей, которые двигаются по Октябрьскому направлению железной дороги, на МЦК: это Зеленоград, Химки», — заявил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что работы по интеграции Московского центрального кольца с радиальными направлениями железной дороги продолжаются.

Строительство ТПУ началось в 2018 году. Создан новый пассажирский вестибюль на платформе НАТИ, полностью перестроен вестибюль станции Лихоборы. Дорога между платформами сократилась с 450 до 100 метров.

Ранее телеканал «360» сообщал о планах по реконструкции трёх платформ станции МЦД-1 Лобня.

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