На севере Москвы открыли ТПУ «Лихоборы»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Сегодня построили вокзал, по сути — транспортно-пересадочный узел, который обеспечит пересадку большого количества людей, которые двигаются по Октябрьскому направлению железной дороги, на МЦК: это Зеленоград, Химки», — заявил мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что работы по интеграции Московского центрального кольца с радиальными направлениями железной дороги продолжаются.
Строительство ТПУ началось в 2018 году. Создан новый пассажирский вестибюль на платформе НАТИ, полностью перестроен вестибюль станции Лихоборы. Дорога между платформами сократилась с 450 до 100 метров.
Ранее телеканал «360» сообщал о планах по реконструкции трёх платформ станции МЦД-1 Лобня.