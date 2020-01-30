На севере Москвы открыли ТПУ «Лихоборы»

На севере Москвы открыли транспортно-пересадочный узел «Лихоборы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Сегодня построили вокзал, по сути — транспортно-пересадочный узел, который обеспечит пересадку большого количества людей, которые двигаются по Октябрьскому направлению железной дороги, на МЦК: это Зеленоград, Химки», — заявил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что работы по интеграции Московского центрального кольца с радиальными направлениями железной дороги продолжаются.

Строительство ТПУ началось в 2018 году. Создан новый пассажирский вестибюль на платформе НАТИ, полностью перестроен вестибюль станции Лихоборы. Дорога между платформами сократилась с 450 до 100 метров.

Ранее телеканал «360» сообщал о планах по реконструкции трёх платформ станции МЦД-1 Лобня.