В Москве рассказали о планах по реконструкции трёх платформ станции МЦД-1 Лобня

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В департаменте транспорта Москвы рассказали о планах по реконструкции трёх платформ на станции МЦД-1 Лобня до 2024 года.
В Москве рассказали о планах по реконструкции трёх платформ станции МЦД-1 Лобня
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На втором этапе реализации проекта Московских центральных диаметров планируется также реконструкция части пассажирских станций. В рамках этой работы до 2024 года на станции МЦД-1 Лобня будут реконструированы три пассажирские платформы», — отметили в центре.

Специалисты добавили, что там также планируется строительство распределительного зала с зоной ожидания для пассажиров — конкорса.

Ранее ФАН сообщало о начале строительства пересадки между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».

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