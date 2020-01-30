Путин поручил оказать допподдержку пострадавшим при теракте в Беслане
- РИА Новости
«Принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в результате террористического акта 1—3 сентября 2004 года», — говорится в сообщении.
Ответственный за исполнение — премьер-министр Михаил Мишустин.
Поручение дано по итогам заседания СПЧ 10 декабря 2019 года. Тогда глава государства назвал трагедию в Беслане своей личной болью и пообещал рассмотреть вопрос о допподдержке нуждающихся.
Теракт в школе №1 произошёл утром 1 сентября 2004 года. Погибли 334 человека, включая 186 детей.