В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

В Москве задержан кассир магазина, который подозревается в убийстве покупателя.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, 26 января в одну из больниц города поступил пациент с тупой травмой живота. Вскоре мужчина скончался. Медики отметили, что его травма носила насильственный характер.

Следствие выяснило, что скончавшийся получил травму 20 января в магазине на Симферопольском бульваре.

Согласно данным видео из соцсетей, кассир магазина ударил покупателя в область груди, а потом ударил его ногой. Отмечается, что удар был таким сильным, что у мужчины разорвалась селезенка. Согласно описанию видео, поводом для случившегося стала кража банки кофе.

Подозреваемый кассир был задержан 29 января в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Якутии неизвестный открыл стрельбу по продавцу автомагазина.