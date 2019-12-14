В Якутии неизвестный открыл стрельбу по продавцу автомагазина

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В Мирнинском районе Якутии продавец магазина автозапчастей получил огнестрельное ранение в результате вооружённого нападения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Якутии. 
В Якутии неизвестный открыл стрельбу по продавцу автомагазина
  • РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

«Следствием установлено, что 13 декабря мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, произвёл выстрелы в продавца», — заявили в СК.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Отмечается, что из магазина ничего не похитили. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

7 декабря полиция возбудила уголовное дело после того, как в одном из кафе Москвы неизвестные открыли стрельбу и скрылись.

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