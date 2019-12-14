В Якутии неизвестный открыл стрельбу по продавцу автомагазина
- РИА Новости
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
«Следствием установлено, что 13 декабря мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, произвёл выстрелы в продавца», — заявили в СК.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Отмечается, что из магазина ничего не похитили.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
7 декабря полиция возбудила уголовное дело после того, как в одном из кафе Москвы неизвестные открыли стрельбу и скрылись.