Находящаяся в Ухани россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом

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Россиянка Полина Данданова, которая находится в Ухани, рассказала о ситуации с распространением коронавируса.
Находящаяся в Ухани россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом
  • © Anthony WALLACE
  • AFP

По её словам, эвакуация россиян из города пока не началась.

«Мы, все русские, продолжаем сохранять спокойствие, как-то держать себя в руках, но с каждым днём становится всё страшнее и страшнее. Количество заболевших растёт», — призналась она в беседе с телеканалом «360».

Она также отметила, что в Ухани не работает транспорт, а в магазинах заканчиваются продукты.

Ранее сообщалось, что Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.

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