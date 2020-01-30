Находящаяся в Ухани россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом

Россиянка Полина Данданова, которая находится в Ухани, рассказала о ситуации с распространением коронавируса.

По её словам, эвакуация россиян из города пока не началась.

«Мы, все русские, продолжаем сохранять спокойствие, как-то держать себя в руках, но с каждым днём становится всё страшнее и страшнее. Количество заболевших растёт», — призналась она в беседе с телеканалом «360».

Она также отметила, что в Ухани не работает транспорт, а в магазинах заканчиваются продукты.

Ранее сообщалось, что Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.