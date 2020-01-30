В жилом доме Нижнего Новгорода произошёл взрыв

В Нижнем Новгороде в подвале жилого пятиэтажного дома произошёл взрыв.

Как сообщает телеканал «360», по предварительным данным, взорваться могла граната.

На месте работает полиция, прибыли пожарные подразделения, спасательная спецтехника, скорая помощь.

«Сообщение, что по улице Светлоярской, 36, в Сормовском районе Нижнего Новгорода требуется помощь пожарной охраны, поступило в 10:22. Пожарно-спасательные подразделения в количестве 40 человек и 12 единиц техники выехали на место вызова», — заявили в МЧС Нижнего Новгорода.

Спасатели провели экстренную эвакуацию жильцов дома. Прилегающая территория оцеплена.

Ситуацию взяли на контроль сотрудники полиции.

На место происшествия прибыли кинологи со служебными собаками, чтобы проверить дом на наличие взрывчатки.

Как уточнил глава Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, пострадали сотрудник ТСЖ и его знакомый. Он также рассказал подробности происшествия.

«Сантехник занимался своей работой в подвале, ему в руки попал какой-то предмет, похожий на гранату. Предмет зашипел, он его отбросил, произошёл хлопок», — цитирует Сивохина РИА Новости.

В сентябре в Челябинской области в одном из общежитий Златоуста произошёл взрыв предмета, похожего на гранату, погиб один человек.