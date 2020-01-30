В Тверской области приняли закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним

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Парламент Тверской области принял закон об ограничении розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей продукции в регионе.
В Тверской области приняли закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщает tverigrad.ru, документ запрещает розничную продажу детям и подросткам в возрасте до 18 лет снюсов и электронных сигарет на территории региона.

«Также в продаже появились зубочистки, леденцы, мармелад и фрукты с высоким содержанием никотина. Указанная продукция оказывает разрушительное воздействие на детский организм, создаёт угрозу жизни и причинения вреда здоровью ребёнка», — подчеркнул автор законодательной инициативы, прокурор Тверской области Сергей Лежников.

За несоблюдение ограничения розничной продажи ЭСДН предполагается штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Ранее RIA56 сообщало, что оренбургский Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку торговых точек региона на предмет незаконной реализации никотиносодержащих смесей.

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