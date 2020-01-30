В МЧС сообщили о планах по созданию единой системы гражданской защиты
- РИА Новости
Такая возможность обсуждалась на конференции во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Олег Мануйло, в частности, отметил, что РСЧС и Гражданская оборона имеют почти идентичные органы управления и функции.
«Но имеют два закона, неоправданно большое количество документов. Это затрудняет понимание и усложняет работу на местах. Из двух систем должна появиться единая система, и она должна продолжить своё функционирование», — цитирует его ТАСС.
Предполагается, что новая система позволит сэкономить средства, избавиться от излишней бюрократии и оптимизировать кадры.
Замглавы ведомства Павел Барышев добавил, что соответствующий законопроект уже разработан.
Ранее в МЧС предложили создать единый для всех регионов России порядок разработки плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.