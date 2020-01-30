В МЧС сообщили о планах по созданию единой системы гражданской защиты

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МЧС России планирует создать объединённую систему гражданской защиты на базе Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и Гражданской обороны.
В МЧС сообщили о планах по созданию единой системы гражданской защиты
  • РИА Новости

Такая возможность обсуждалась на конференции во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Олег Мануйло, в частности, отметил, что РСЧС и Гражданская оборона имеют почти идентичные органы управления и функции.

«Но имеют два закона, неоправданно большое количество документов. Это затрудняет понимание и усложняет работу на местах. Из двух систем должна появиться единая система, и она должна продолжить своё функционирование», — цитирует его ТАСС.

Предполагается, что новая система позволит сэкономить средства, избавиться от излишней бюрократии и оптимизировать кадры.

Замглавы ведомства Павел Барышев добавил, что соответствующий законопроект уже разработан.

Ранее в МЧС предложили создать единый для всех регионов России порядок разработки плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

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