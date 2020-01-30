Обвиняемый в убийстве беременной в Новосибирске частично признал вину
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- РИА Новости
«Я со своей виной соглашаюсь и готов ответить на вопросы», — цитирует РИА Новости Фатуллаева.
Он уточнил, что ударил жертву ножом в поясницу не намеренно, так как находился в состоянии аффекта.
Знакомый Фатуллаева рассказал Megatyumen.ru, что никогда бы не подумал о том, что он может совершить подобное.
«Я никогда даже представить не мог, что он способен на что-то подобное. Даже мысли не возникало о том, что он ненормальный или потенциальный убийца. Шок, конечно», — сказал собеседник издания.
Ранее сообщалось, что 33-летнюю беременную 27 января убили ножом в подъезде дома в Новосибирске. По подозрению в совершении преступления в Омске задержали её знакомого — 34-летнего жителя Новосибирска.
Следователи возбудили уголовное дело. По данным следствия, мужчина знал, что женщина ждёт ребёнка.