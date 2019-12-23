В Саратове вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 1999 году

В Саратове вынесли приговор по делу об убийстве, которое было совершено в 1999 году, сообщает Inforeactor со ссылкой на СК России.

Обвиняемый получил 15 лет колонии строгого режима.

Как установлено, в 1999 году фигурант убил частного извозчика — под видом попутчика он попросил водителя отвезти его в Городищенский район.

Также известно, что мужчина входил в группу из четырёх человек, занимавшуюся разбойными нападениями. Все остальные участники были осуждены в 2000 году, а обвиняемый в течение 20 лет скрывался в Саратовской области без документов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве беременной жены и сына.