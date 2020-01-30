Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком. Об этом заявил его пресс-секретарь Михаил Максимов.
Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы
  • © Александр Тырышкин
  • РИА Новости

«Со здоровьем главы Республики Алтай всё в порядке, он выписан», — цитирует его Интерфакс.

В пресс-службе уточнили, что Хорохордин продолжит командировку в Москве, где у него запланировано несколько встреч, а затем вернётся в регион.

Ранее стало известно, что Хорохордин попал в больницу во время командировки в Москве. Его обязанности в регионе временно исполнял первый зампред правительства Республики Алтай Виталий Махалов.

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