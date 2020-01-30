Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы
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- РИА Новости
«Со здоровьем главы Республики Алтай всё в порядке, он выписан», — цитирует его Интерфакс.
В пресс-службе уточнили, что Хорохордин продолжит командировку в Москве, где у него запланировано несколько встреч, а затем вернётся в регион.
Ранее стало известно, что Хорохордин попал в больницу во время командировки в Москве. Его обязанности в регионе временно исполнял первый зампред правительства Республики Алтай Виталий Махалов.