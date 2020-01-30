Граждане 53 стран смогут посетить Дальний Восток по электронной визе

Список стран, граждане которых могут посещать Дальневосточный федеральный округ по электронной визе, расширился с 18 до 53.

Соответствующее распоряжение 24 января подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, с 2017 года механизм выдачи электронных виз в Дальневосточном федеральном округе доказал свою востребованность, а количество выданных электронных виз в 2019 году увеличилось почти в три раза.

«Дальний Восток стал ещё более открытым для иностранных туристов, стало намного проще приехать инвесторам. То, что теперь граждане уже 53 стран могут воспользоваться упрощённым визовым режимом, закономерно. Это следующий серьёзный этап в развитии региона», — подчеркнул он.

Советник президента России Антон Кобяков, в свою очередь, отметил, что упрощённый порядок выдачи виз является одним из важных элементов национальной программы по развитию Дальнего Востока.

«Убеждён, что новый порядок выдачи виз будет способствовать дальнейшему росту количества иностранных гостей и участников Восточного экономического форума, который состоится с 2 по 5 сентября», — заявил он.

Электронная виза является однократной и действует 30 календарных дней. Разрешённый срок пребывания — до восьми суток с даты въезда.