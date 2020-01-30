На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

«На МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы со стороны Подольска некоторые поезда следуют с увеличенными интервалами из-за неисправности поезда», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток Московского метрополитена составил почти 157 млн человек с начала 2020 года. Показатель вырос на 1 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Наибольший прирост отмечен на Московском центральном кольце. С начала года им воспользовались 9,1 млн человек.

За 2019 год пассажиропоток вырос на 60 млн и составил 2,56 млрд.