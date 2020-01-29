В московском метро заявили о росте пассажиропотока

Пассажиропоток Московского метрополитена составил почти 157 млн человек с начала 2020 года. Показатель вырос на миллион по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт метро.

Наибольший прирост отмечен на Московском центральном кольце. С начала года им воспользовались 9,1 млн человек.

За 2019 год пассажиропоток вырос на 60 млн и составил 2,56 млрд.

Ранее руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина в беседе с телеканалом «360» рассказала, как воспользоваться всеми привилегиями МЦД и сэкономить средства на поездках.