В московском метро заявили о росте пассажиропотока
- ©mos.ru
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт метро.
Наибольший прирост отмечен на Московском центральном кольце. С начала года им воспользовались 9,1 млн человек.
За 2019 год пассажиропоток вырос на 60 млн и составил 2,56 млрд.
Ранее руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина в беседе с телеканалом «360» рассказала, как воспользоваться всеми привилегиями МЦД и сэкономить средства на поездках.