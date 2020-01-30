В МВД назвали самые популярные места угона автомобилей

Большинство краж автомобилей в России происходит по ночам на парковках около жилых домов, а днём — около торговых центров, сообщили в МВД.

«В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, а днём — у торговых центров», — цитирует ведомство РИА Новости.

Самыми популярными среди похитителей являются машины российского, японского и корейского производства, уточнили в министерстве. Всего в 2019 году зафиксировали около 20 тысяч краж, что на 14% ниже уровня 2018 года.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, что чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах.