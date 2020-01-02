В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж

Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Также карманники привыкли совершать преступления на стадионах и рынках, на культурных объектах, добавили в ведомстве.

«Согласно статистическим данным за январь — ноябрь 2019 года, в России возбуждено свыше 34 тыс. уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более 5 тыс.», — рассказали ТАСС в министерстве.

Больше всего карманных краж зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, в Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях.

Ранее в полиции рассказали, где чаще всего происходят кражи в метро Москвы.

Как отметили в ведомстве, карманники могут встретиться на эскалаторах и станциях, прилегающих к вокзалам. Там подчеркнули, что воры, как правило, заранее находят жертву. Зачастую это случается из-за беспечности или невнимательности пассажиров.