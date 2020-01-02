В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж
- РИА Новости
Также карманники привыкли совершать преступления на стадионах и рынках, на культурных объектах, добавили в ведомстве.
«Согласно статистическим данным за январь — ноябрь 2019 года, в России возбуждено свыше 34 тыс. уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более 5 тыс.», — рассказали ТАСС в министерстве.
Больше всего карманных краж зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, в Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях.
Ранее в полиции рассказали, где чаще всего происходят кражи в метро Москвы.
Как отметили в ведомстве, карманники могут встретиться на эскалаторах и станциях, прилегающих к вокзалам. Там подчеркнули, что воры, как правило, заранее находят жертву. Зачастую это случается из-за беспечности или невнимательности пассажиров.