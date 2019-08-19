В полиции рассказали, где чаще всего происходят кражи в метро Москвы

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене рассказали, где чаще всего происходят кражи, передаёт «Ридус».

Это эскалаторы, а также станции, прилегающие к вокзалам и входящие в крупные транспортно-пересадочные узлы.

Кроме того, карманники могут встретиться в подуличных переходах и при входе в вестибюль — между его дверями.

Нередко злоумышленники вытаскивают вещи из кармана, сумки или рюкзака во время входа или выхода из вагона.

Как отметили в полиции, воры, как правило, заранее находят жертву. Зачастую это случается из-за беспечности или невнимательности пассажиров.

В целом оперативная обстановка в метро признана более спокойной, сообщает ТАСС. Число совершённых преступлений в первые шесть месяцев 2019 года снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

Ранее сообщалось о стикерах с предупреждением о карманниках и грабителях в метро.