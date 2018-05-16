В московском метро появятся стикеры с предупреждением о карманниках и грабителях

В ближайшее время в столичном метро появятся стикеры с предупреждением о карманниках и грабителях, сообщает kp.ru.

«На всём подвижном составе, на платформах и в дальнейшем на эскалаторных сводах будут размещены стикеры, которые предупредят пассажиров о самых распространённых видах краж и грабежей», — заявил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, благоприятную почву для карманников создают плотность пассажиропотока на пересадочных и приближённых к вокзалам станциях.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что к строительству Большой кольцевой линии в Москве привлекут дополнительные силы.