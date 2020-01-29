В Нижегородской области рассказали о финансировании молодёжной политики

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На реализацию государственной молодёжной политики в Нижегородской области в 2019 году направили более 33,4 млн рублей, включая дополнительные средства.
В Нижегородской области рассказали о финансировании молодёжной политики
  • © Администрация г. Нижний Новгород

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное министерство образования, науки и молодёжной политики.

В 2020 году на такие цели предусмотрено 11,4 мн рублей.

«Кроме того, в реестр дополнительных расходов областного бюджета на текущий год по ведомству «Образование» дополнительно заявлено 30 млн 50 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее Пятый канал сообщал о студенческой олимпиаде «Я — профессионал».

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