В Нижегородской области рассказали о финансировании молодёжной политики
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Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное министерство образования, науки и молодёжной политики.
В 2020 году на такие цели предусмотрено 11,4 мн рублей.
«Кроме того, в реестр дополнительных расходов областного бюджета на текущий год по ведомству «Образование» дополнительно заявлено 30 млн 50 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.
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