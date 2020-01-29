Руководивший задержанием Голунова отреагировал на допрос пяти экс-полицейских

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Экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров, руководивший задержанием журналиста Ивана Голунова, в беседе с RT отреагировал на задержание пяти бывших полицейских по данному делу.
Руководивший задержанием Голунова отреагировал на допрос пяти экс-полицейских
  • РИА Новости

«Я ничего не готов пояснять, потому что журналисты рано или поздно всё перевирают. Дело засекречено, и я не хочу ничего говорить, что может помешать расследованию дела. Не вижу в этом ни для себя никакого смысла, ни для тех, кому я хотел бы помочь», — сказал он.

По информации источника Интерфакса, Щиров проходит свидетелем по делу.

Ранее стало известно о задержании пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Как сообщили в СК, их допрашивают.

По данным следствия, летом сотрудники полиции «подложили наркотические средства» в рюкзак и жилище журналиста.

Щирова уволили 16 июля после проведённой служебной проверки.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотиками. Сам журналист заявил, что ему их подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения.

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