Эксперт оценил ситуацию с попытками фальсифицировать историю

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Политолог Григорий Добромелов прокомментировал ситуацию с попытками фальсифицировать историю Великой Отечественной войны.
Эксперт оценил ситуацию с попытками фальсифицировать историю
  • РИА Новости

По его мнению, для борьбы с подобными действиями необходима широкая информационная кампания, основанная на рассекреченных архивных документах.

Он отметил, что на Западе в последние годы активно публиковались книги, выходили фильмы и учебники, в которых информация о Второй мировой войне подавалась под определённым углом, в то время как Россия долгое время игнорировала эту информационную политику.

«Нам надо сейчас активно продвигать российскую повестку на основе архивных документов. Это должны быть и фильмы, и информация в интернете, и презентации за рубежом. Причём в первую очередь основная активность должна быть направлена на молодёжную аудиторию», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik

В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что фальсификация истории Второй мировой войны использовалась Западом для ослабления Советского Союза.

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