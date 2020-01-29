СК: сотрудники полиции подкинули Голунову наркотики

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Следственный комитет в ближайшее время предъявит обвинение пятерым фигурантам дела журналиста Ивана Голунова — бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.
СК: сотрудники полиции подкинули Голунову наркотики
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что задержаны четверо экс-сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела УВД Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

СК проводит с задержанными следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение. Также будет решён вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

По данным следствия, в июне 2019 года полицейские подложили наркотики в рюкзак Голунову и в его жилище с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности.

«При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», — заявили в ведомстве.

Ранее в СК сообщили, что следователи допрашивают пятерых экс-полицейских по делу Голунова.

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