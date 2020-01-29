Врио главы ростовского ВНИИ назначен заместитель убитого Алабушева

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Исполняющим обязанности директора аграрного научного центра «Донской», руководителем которого был убитый 28 января депутат Андрей Алабушев, назначен его заместитель Юрий Акулиничев.
Врио главы ростовского ВНИИ назначен заместитель убитого Алабушева
  • РИА Новости

«У нас его (Алабушева. — RT) заменял обычно Акулиничев Юрий Викторович. У него есть первая подпись. Официально он сейчас исполняет обязанности», — цитирует ТАСС представителя центра.

Ранее следователи установили личность подозреваемого в убийстве Андрея Алабушева и его супруги. Предполагаемый убийца покончил с собой.

28 января СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения в частном доме в Зернограде тел Алабушева и его жены.

Алабушев был депутатом заксобрания Ростовской области от «Единой России». Он также являлся академиком РАН.

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