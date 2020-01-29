Врио главы ростовского ВНИИ назначен заместитель убитого Алабушева
- РИА Новости
«У нас его (Алабушева. — RT) заменял обычно Акулиничев Юрий Викторович. У него есть первая подпись. Официально он сейчас исполняет обязанности», — цитирует ТАСС представителя центра.
Ранее следователи установили личность подозреваемого в убийстве Андрея Алабушева и его супруги. Предполагаемый убийца покончил с собой.
28 января СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения в частном доме в Зернограде тел Алабушева и его жены.
Алабушев был депутатом заксобрания Ростовской области от «Единой России». Он также являлся академиком РАН.