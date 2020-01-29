Врио главы ростовского ВНИИ назначен заместитель убитого Алабушева

Исполняющим обязанности директора аграрного научного центра «Донской», руководителем которого был убитый 28 января депутат Андрей Алабушев, назначен его заместитель Юрий Акулиничев.

«У нас его (Алабушева. — RT) заменял обычно Акулиничев Юрий Викторович. У него есть первая подпись. Официально он сейчас исполняет обязанности», — цитирует ТАСС представителя центра.

Ранее следователи установили личность подозреваемого в убийстве Андрея Алабушева и его супруги. Предполагаемый убийца покончил с собой.

28 января СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения в частном доме в Зернограде тел Алабушева и его жены.

Алабушев был депутатом заксобрания Ростовской области от «Единой России». Он также являлся академиком РАН.